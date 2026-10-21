Porsche Automobil Aktie
|25,30EUR
|0,31EUR
|1,24%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Volkswagen-Dachgesellschaft am 10. November habe er seine Schätzungen an den revidierten Volkswagen-Ausblick sowie dessen erhebliche Auswirkungen auf die Porsche SE angepasst, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,94 €
|
Abst. Kursziel*:
72,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,96%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|25,30
|1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)