Porsche Automobil Aktie

25,24EUR 0,08EUR 0,32%
Porsche Automobil ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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11.11.2026 08:45:43

Porsche Automobil Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion die Erwartungen an die Holding etwas an nach deren Neunmonatszahlen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,60 € 		Abst. Kursziel*:
60,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,44%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 25,24 0,32% Porsche Automobil Holding SE

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10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:55 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
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08:20 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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