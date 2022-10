FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 75 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Reduzierung des Anteilsbesitzes von Volkswagen (VW) an der Sportwagentochter Porsche AG fu?hre zu einer Verwässerung des Nettoergebnisses beim VW-Konzern, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Ebene der VW-Dachgesellschaft Porsche SE aber werde dies durch den Ergebnisbeitrag der Porsche-AG-Beteiligung mehr als ausgeglichen. Auch wenn die Aktionäre der Porsche SE nicht mit einer Weitergabe der zusätzlichen Dividendenzahlungen der Porsche AG rechnen du?rften, erschienen ihm die Vorzugsaktien der Porsche SE als die attraktivste Investmentmöglichkeit unter den drei involvierten Unternehmen./la/gl



