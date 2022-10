FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Porsche AG mit "Halten" und einem fairen Wert von 94 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien der Sportwagentochter von Volkswagen (VW) erschienen ambitioniert bewertet, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Positive Aspekte wie die Fokussierung auf das Premium- beziehungsweise Luxussegment oder die Zusammenarbeit mit dem VW-Konzern erschienen größtenteils im aktuellen Börsenkurs beru?cksichtigt./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 14:01 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.