FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG nach Jahreszahlen von 94 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kennziffern des Sportwagenbauers sowie der Ausblick auf 2023 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen sollten die Stuttgarter von ihrem gut gefu?llten Auftragsbuch profitieren und weniger von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig sein als andere Hersteller./edh/jha/



