NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche SE nach Treffen mit Investoren der VW-Dachgesellschaft auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den bevorstehenden Börsengang der VW-Luxusmarke Porsche AG seien diese bezüglich der Liquidität der Aktien gespalten zwischen Besorgnis und Zuversicht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei seien die Optimisten zuversichtlich, dass die Liquidität auch dann attraktiv sein dürfte, wenn Ankeraktionäre wesentliche Anteile an der Porsche AG halten sollten./la/nas



