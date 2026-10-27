Porsche vz. Aktie
|43,05EUR
|1,75EUR
|4,24%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bereinigt um die Kosten für die strategische Neuausrichtung und die negativen Nettoauswirkungen aus der Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten abzüglich Abschreibungen liege die operative Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bereinigte freie Barmittelzufluss liege über den Konsensschätzungen. Hummel attestierte den Zahlen eine gute Qualität./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,18 €
|
Abst. Kursziel*:
38,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,37%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG systematically implements its strategic realignment: robust results and cashflow, outlook remains stable (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Ergebnisse und Cashflow robust, Ausblick stabil (EQS Group)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.