Porsche vz. Aktie
|42,77EUR
|0,14EUR
|0,33%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche AG nach einem Treffen mit Vorständen bei einer Unternehmensveranstaltung in Dubai mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein gestiegenes Vertrauen in die Umsetzung seiner Strategie und insbesondere die angestrebte Barmittelentwicklung sowie das Monetarisierungspotenzial der Marke gezeigt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,55 €
|
Abst. Kursziel*:
29,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,59%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: Hätte sich ein Investment in Porsche vz vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG