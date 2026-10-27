Porsche vz. Aktie
|42,88EUR
|1,58EUR
|3,83%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. "Keine negativen Nachrichten sind gute Nachrichten", überschrieb Philippe Houchois am Dienstag seinen Kommentar zum Quartalsbericht des Sportwagenbauers. Die bereinigte Konzernmarge liege über seiner Schätzung. Der Barmittelzufluss überrasche ebenfalls positiv. Er sei vom Wegfall von Zahlungen an Audi in diesem Zeitraum begünstigt worden. Für die Konsensschätzungen sieht Houchois nur geringe Risiken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,51 €
|
Abst. Kursziel*:
10,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
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|09:03
|Beiersdorf Outperform
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|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
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|08:04
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|Jefferies & Company Inc.
|07:51
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