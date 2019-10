LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 anlässlich des Einstiegs von Czech Media Invest (CMI) auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die tschechische Investmentfirma als neuer Ankerinvestor dürfte dem Papier des Medienkonzerns willkommene Unterstützung geben, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ProSiebenSat.1 sei nach wie vor die am meisten unterbewertete Aktie der von ihm beobachteten europäischen Medientitel./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





