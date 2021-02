NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 17,20 auf 17,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen europäischer Fernsehkonzerne dürften aufgrund besserer Werbetrends im vierten Quartal und anhaltender Kostenkontrolle stärker als erwartet ausfallen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sei nach wie vor attraktiv bewertet trotz jüngster Rally. Yang bevorzugt ProSieben, ITV und TL5./ajx/gl



