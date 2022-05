LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, das Erreichen der Jahresziele aber an die aktuelle Lage in der Ukraine sowie die derzeit absehbaren Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung gekoppelt, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.