HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach vorläufigen Quartalszahlen von 6 auf 8 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wie erwartet hätten sich die Folgen der Corona-Pandemie negativ auf die Ergebnisentwicklung des Medienkonzerns ausgewirkt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das unsichere Konjunkturumfeld treffe das Unternehmen mitten in seinem Umwandlungsprozess. Die Kurszielerhöhung sei "marktbedingt" erfolgt./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 13:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 13:58 / MESZ





