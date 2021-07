HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 15,10 auf 17,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Einklang mit der der weltweit starken Erholung der Volkswirtschaften seien die weltweiten Marketingausgaben im zweiten Quartal stark gestiegen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet deshalb damit, dass die Medienkonzerne im zweiten Jahresviertel besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



