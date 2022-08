HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 12,40 auf 9,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit niedrigeren Schätzungen reagierte Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf konjunkturellen Druck für die Mediengruppe. Von Anzeigen abhängige Medienunternehmen dürften unter der verschlechterten Stimmung der Verbraucher und geringeren Konsumausgaben leiden./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 20:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.