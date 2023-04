NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 nach vorläufigen Zahlen sowie einer deutlichen Dividendenkürzung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Medienkonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein wenig besser als erwartet abgeschnitten und rechne im zweiten Halbjahr mit einer Erholung der Werbeeinnahmen, schrieb Analyst Daniel Kerven am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebitda) sollte indes sinken, da es Sorgen bezüglich des Ausmaßes der Erholung gebe. Die Dividendensenkung habe der Konzern mit seiner Verschuldung und notwendigen Investitionen begründet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 07:11 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.