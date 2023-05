NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 11,00 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe in etwa den Erwartungen entsprochen und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht nun in Deutschland von einem weniger stark schrumpfenden Werbemarkt aus. Wegen eines Zinseffekts sinke seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie zwar leicht, mittelfristig erhöhte er sie aber./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 11:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 11:59 / BST



