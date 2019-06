LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. In der derzeitigen Marktlage sei eine Übergewichtung defensiver Aktien zwar verständlich, aber die Bewertungsunterschiede seien extrem, schrieb Analyst Giasone Salati in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Medienwerten. ProSieben sei im Fernsehsegment nun besser investiert und stärker fokussiert im E-Commerce-Bereich./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.