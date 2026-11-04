ProSiebenSat.1 Media Aktie
|3,26EUR
|0,12EUR
|3,76%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3,22 €
|
Abst. Kursziel*:
67,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,75%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|3,26
|3,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research