NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Quartalszahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dem vom Unternehmen ermittelten Konsens zufolge dürfte der Umsatz des Medienkonzerns im dritten Quartal zurückgegangen sein, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Werbewachstum dürfte sich im Schlussquartal 2020 jedoch robust entwickeln. Das geänderte Kursziel stehe im Zusammenhang mit verkauften Unternehmensteilen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 11:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 12:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.