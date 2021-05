NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei den Münchenern in die Vollen zu gehen, wäre ein finanzieller Drahtseilakt für den Großaktionär Mediaset, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet eher damit, dass die Italiener die Deutschen von den Vorzügen einer gesamteuropäischen Branchenkonsolidierung und ihren Synergien überzeugen wollen. ProSiebenSat.1 hätte aber auch Optionen mit RTL./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 00:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / 00:16 / BST



