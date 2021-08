ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 116 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft trage dem Ausbau der Beteiligung am Mutterkonzern Naspers, seinen aktualisierten Schätzungen und dem steigenden Holding-Abschlag Rechnung, schrieb Analyst John Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der Bewertungslücke zur wichtigen Beteiligung Tencent bleibe die Aktie aber ein Kauf./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2021 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2021 / 14:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.