ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das angekündigte und mit Tencent-Anteilen finanzierte Aktienrückkaufprogramm schaffe Wertpotenziale, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag sei direkt am Berichtstag schon von 51 auf 44 Prozent gesunken. Diese Tendenz könnte sich fortsetzen, je nachdem wie lange das Programm ausgedehnt wird./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 20:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.