ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach starken Zahlen der Beteiligung Tencent auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Zahlen und Aussagen von Tencent bestärkten ihn in seiner Haltung zur Beteiligungsgesellschaft Prosus, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den mit Anzeigen erwirtschafteten Umsätzen habe Tencent nach vier Quartalen mit rückläufigen Erlösen nun die Trendwende zu Wachstum geschafft./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 16:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.