NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Prosus nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 94,10 Euro belassen. Hinsichtlich der Aktienrückkäufe der Internet-Beteiligungsgesellschaft hätten sich diese optimistisch gezeigt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Beteiligungen sollen den Aussagen zufolge unter dem Strich in den kommenden drei bis vier Jahren profitabel agieren. Bei Investments wolle Prosus weiterhin "selektiv und konservativ" vorgehen./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 06:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.