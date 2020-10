NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Ken Rumph werte es in einer am Freitag vorliegenden Studie als sehr positiv, dass die Beteiligungsgesellschaft eigene Aktien sowie Anteile der südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers kaufen will. Dadurch könnten die Bewertungsabschläge der beiden Aktien zu ihren jeweiligen Nettovermögenswerten verringert werden. Prosus könne die Transaktionen komfortabel mit Hilfe des eigenen Bargeldbestandes und eventuell durch eine geringe Schuldenaufnahme finanzieren./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 03:15 / ET



