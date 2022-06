NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Geschäftsjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Ein Aktienrückkaufprogramm für eigene Anteile sowie jene des Mutterkonzerns Naspers dürfte am Markt ebenso gut ankommen wie die nicht mehr gültigen Haltefristen für Papiere der Kernbeteiligung Tencent, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Montag vorliegenden Studie. Der bedeutende Abschlag, mit dem die Papiere gehandelt würden, dürfte damit sinken./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 02:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 02:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.