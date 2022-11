NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach detaillierten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Resultate der Internet-Beteiligungsholding bestätigten den Anlegern, dass sich die Rentabilitätsziele nicht geändert hätten, auch wenn sie noch 24 Monate entfernt seien, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts einer womöglich bevorstehenden Rezession dürften die Investoren weiterhin über die Realisierbarkeit der Unternehmensziele debattieren, denn die Investitionen in Internetsektoren wie E-Commerce, die ein Indikator für die allgemeine Wirtschaftstätigkeit seien, hätten im Berichtszeitraum zugenommen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 02:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 02:39 / ET



