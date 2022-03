NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sieht vorerst viel Gegenwind in der Essenslieferbranche, in der der Tech-Investor Prosus unter anderem durch Anteile an Delivery Hero engagiert ist, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend für Prosus sei aber vor allem der Anteil an dem chinesischen Internet-Giganten Tencent./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 02:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.