LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Internetholding Prosus nach Halbjahreszahlen von 124 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine E-Commerce-Erwartungen für Prosus und die Konzernmutter Naspers im Jahr 2023 nach oben an. Er kürzte aber seine Gewinnschätzungen wegen zusätzlicher Investitionen etwa im Bereich der Lebensmittel-Lieferdienste. Außerdem berücksichtigte er die jüngsten Entwicklungen wichtiger Beteiligungen wie Tencent oder Delivery Hero./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 20:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.