NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 73,40 auf 69,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen und gesenkten Erwartungen für Tencent habe er nun auch das Bewertungsmodell für die Internet-Holding Prosus überarbeitet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gehe vor allem auf die gekappten Schätzungen für das Ergebnis je Tencent-Aktie der Jahre 2022 und 2023 zurück. Das chinesische Internet-Unternehmen Tencent ist die wichtigste Beteiligung von Prosus./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.