NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Investmentempfehlung mit den diesjährigen Aussichten der europäischen Online-Händler und -Dienstleister. Die besten Chancen gesteht er den Kleinanzeigen-Portalen aufgrund deren starker Preissetzungsmacht und zusätzlicher Einnahmequellen zu. Für die Lebensmittel-Lieferdienste zeigte er sich vorsichtig gestimmt, da das Potenzial zur Margenausweitung noch unklar sei. Bei den Modehändlern sieht Diebel das Risiko eines verlangsamten Wachstums der Online-Durchdringung und die Herausforderung, die Verbraucher von den in letzter Zeit stark gestiegenen Rabatten zu entwöhnen. Seine Sektorfavoriten sind Scout24, Delivery Hero, Adevinta, Future und Jahez./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 18:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.