LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 83,80 auf 86,80 Euro angehoben. Für die Muttergesellschaft Naspers hob Analyst Andrew Ross sein Anlageurteil ebenfalls von "Equal Weight" auf "Overweight". Die fundamentalen Trends des chinesischen Internetunternehmens Tencent, an dem Prosus beteiligt ist, verbesserten sich, wie auch das regulatorische Umfeld für Plattform-Betreiber in China. Daher habe sein Kollege Jiong Shao Tencent auf "Overweight" hochgestuft, schrieb Ross. Und da die Beteiligung an Tencent immer noch etwa 77 Prozent des Nettovermögenswertes von Prosus/Naspers ausmache, habe nun auch er Prosus und Naspers hochgestuft./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 15:50 / GMT



