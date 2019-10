FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential vor der anstehenden Aufspaltung von 2000 auf 1750 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Steel empfahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, nicht auf die ab kommender Woche separat gelistete M&G plc zu setzen, da deren Wachstumsperspektiven nicht zu belegen seien. Die künftige Prudential, die sich auf das Asien- und US-Geschäft fokussieren werde, biete langfristig bessere Wachstumschancen. Das niedrigere Kursziel resultiere aus gesenkten Prognosen, auch mit Blick auf die Risiken in Hongkong./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.