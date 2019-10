LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Prudential von 2250 auf 1835 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel basiere auf der abgeschlossenen Abspaltung des britischen Lebensversicherungs- und Vermögensmanagement-Geschäfts (M&G) vom Versicherungskonzern, schrieb Analyst Kailesh Mistry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seinem Bewertungsansatz für Prudential habe er nichts geändert./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





