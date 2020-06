FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential von 1480 auf 1400 Pence gesenktk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Teils des US-Versicherungsgeschäftes sei eine ambivalente Angelegenheit, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits sollte sich der Deal günstig auf die Bewertung der Aktie auswirken, da das US-Geschäft in den vergangen Monaten im Kurs des Versicherers kaum Widerhall gefunden habe. Andererseits sei der implizierte Wert des US-Geschäfts geringer als von ihm gedacht, so der Analyst./mf/tav



