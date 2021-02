FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Seit dem Schock durch den abgesagten Börsengang der US-Tochter Jackson und eine mögliche Kapitalerhöhung habe die Aktie des Versicherers rund zehn Prozent eingebüßt, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des potenziellen Aktienüberhangs durch die Kapitalerhöhung sei Prudential aber attraktiv bewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 06:58 / GMT





