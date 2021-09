NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Prudential angesichts einer lange erwarteten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Ein Punkt, der gerne übersehen werde, sei die positive Auswirkung sinkender Schulden auf die jährliche Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vorteil davon übertrumpfe die mit der Maßnahme verbundene Gewinnverwässerung./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 07:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 07:41 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.