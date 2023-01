NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential von 1625 auf 1900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die Grenze zwischen dem chinesischen Festland und der Sonderverwaltungsregion Hongkong erstmals seit fast drei Jahren wieder offen sei, hofften die Lebensversicherer auf eine Umsatzerholung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schätzungen am Markt seien angesichts der großen Chancen aber erstaunlich bescheiden und lägen deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Seine Prognosen für die Hongkonger Umsätze von Aia und Pruential im Jahr 2025 seien indes klar optimistischer als der Marktkonsens./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 16:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.