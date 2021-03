ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prudential nach vorgelegten Zahlen für 2020 von 1600 auf 1750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Versicherers seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es habe zugleich aber keine konkreten Aussagen über die Abspaltungspläne für die US-Tochter gegeben oder zu den Plänen für eine Kapitalerhöhung./ck/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.