LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1570 Pence belassen. Eine unterstützende Konjunktur habe eine moderate Erholung der Versicherungsbranche zur Folge, schrieb Analystin Larissa van Deventer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sorgten günstige Bedingungen an den Kapitalmärkten für ein profitables Anlagegeschäft./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 13:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 22:00 / GMT



