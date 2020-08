NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Prudential auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1490 Pence belassen. Analyst Gordon Aitken bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie den angekündigten Börsengang der US-Tochter Jackson National Life als erwarteten, aber willkommenen weiteren Schritt hin zu einer Neuaufstellung des britischen Lebensversicherers. Derweil zeigten die jüngst vorgestellten Geschäftszahlen, dass die Eigenkapitalausstattung nicht unter der Virus-Krise gelitten habe./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 06:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 06:20 / ET



