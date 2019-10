LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Publicis angesichts eines gekürzten Umsatzausblicks von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 43 Euro gesenkt. Die Transformation des Werbe- und Medienkonzerns gehe weiter, doch die Anleger bräuchten hierfür belastbare Belege, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kurstreiber seien derzeit nicht in Sicht./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2019 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 15:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.