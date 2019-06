NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 66,50 auf 70,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das alte Kursziel wurde dem Aktiensplit entsprechend angepasst. Bei den Zahlen zum zweiten Quartal erwarte er ein Umsatzwachstum von 12,2 Prozent, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) wird seiner Meinung nach bei knapp 70 Millionen Euro rauskommen, was ein Plus von über 20 Prozent wäre. Das angehobene Kursziel gehe auf günstigere Annahmen in der Modellrechnung für Puma zurück, zum Beispiel bei den Kapitalkosten./stk/ajx



