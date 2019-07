NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Richard Edwards überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen und rechnet nun mit einem noch etwas stärkeren Umsatz- und Margenanstieg als bisher. Der Sportartikelhersteller dürfte in allen wichtigen Regionen gewachsen sein, wobei der deutlichste Auftrieb aus Asien-Pazifik komme. In Amerika dürfte Puma mit einem Plus von 16 Prozent an den Trend des Vorquartals angeknüpft haben./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 16:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.