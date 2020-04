NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma SE von 92 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kürzte wegen der Corona-Krise in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Textilherstellern die Schätzungen für die wichtigsten sechs Anbieter für dieses Jahr um im Schnitt die Hälfte. Dabei hofft er auf eine Erholung im Jahr 2021. Sein anhaltend positives Votum für Puma begründete er unter anderem mit der aktuell überdurchschnittlichen Attraktivität der Marke, wodurch das Umsatzwachstum schnell wieder anspringe. Zudem notiere das Papier in der Nähe historischer Tiefstände./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 12:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.