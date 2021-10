NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Kennziffern hätten verdeutlicht, dass der Sportartikelhersteller in den westlichen Märkten kerngesund ist und sich die Region Asien/Pazifik trotz der Corona-Beschränkungen gut behauptet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nach oben eingeengte Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2021 zeige, dass Puma mit den Störungen in der globalen Lieferkette gut zurechtkommt./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 02:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 02:38 / ET



