FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Puma SE nach Zahlen und angehobenem Ebit-Jahresziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Umsätze und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im dritten Quartal des Sportartikelherstellers hätten sogar die höchsten Analystenerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das höher gesteckte Ebit-Ziel 2021 schränkte er allerdings sein, dass die Konsenserwartungen immer noch minimal darüber lägen./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.