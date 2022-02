NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der etwas unter den Markterwartungen liegende Ausblick sei wohl der üblicherweise vorsichtigen Planung der Herzogenauracher geschuldet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wies zudem darauf hin, dass der Sportartikelhersteller nach dem starken Jahr 2021 dennoch wieder zweistelliges Wachstum anstrebe. Auf der Analystenkonferenz dürften die Nachfragetrends in China und den USA im Fokus stehen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.