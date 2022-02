NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Puma SE nach vollständigen Jahreszahlen des Sportartikelherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analyst Richard Edwards rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie für 2022 und 2023 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von jeweils 11,5 Prozent, was an das elfprozentige Plus im vergangenen Jahr anknüpfen würde. Die operative Ergebnismarge (Ebit) sollte 8,9 beziehungsweise 10 Prozent erreichen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.